На финале Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" ожидают аншлаг

На финальном поединке Кубка Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо" ожидается аншлаг. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной администрации Анатолий Бабичев, чьи слова передает телеканал "Футбол".

«Сейчас продолжается напряженная работа по обеспечению безопасности матча. Мы усилили меры, которые помогут нормально провести финал Кубка Украины. Охранять порядок будет и патрульная полиция, и обычные полицейские наряды.

Нам нужно подготовить парковочные места, свободный подъезд к стадиону. Мы усилим контроль за происходящим в харьковском метро, в городском транспорте. Особенное внимание уделим фанатам обеих команд.

Ожидается, что на стадионе «Металлист» будет аншлаг. Мы знаем, что в Харьков едут болельщики со всех регионов Украины, поэтому нам придется применить те же меры безопасности не только в городе, но и в области», – сказал Анатолий Бабичев.

Вместимость стадиона «Металлист» составляет 38 633 человека.

Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится 17 мая, начало - в 21.00.