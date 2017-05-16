"Шахтер" проведет домашний матч против "Олимпика" на столичном стадионе "Динамо"

Донецкий "Шахтер" примет земляков из "Олимпика" в матче 30-го тура украинской футбольной Премьер-лиги на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт горняков.

Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00.

Билеты на игру уже поступили в продажу. Стоимость - от 30 до 80 гривен.

"Шахтер" досрочно гарантировал себе 10-й титул чемпиона Украины и этот матч не имеет для команды никакого турнирного значения.

В свою очередь, "Олимпик" ведет борьбу с луганской "Зарей" за 3-4 места в итоговой таблице и бронзовые медали УПЛ.