"Шахтер" проведет домашний матч против "Олимпика" на столичном стадионе "Динамо"
12:08, 16 мая 2017Футбол
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Игра состоится в ближайшее воскресенье, 21 мая.
"Шахтер" сыграет с "Олимпиком" в Киеве / stadiums.at.ua
Донецкий "Шахтер" примет земляков из "Олимпика" в матче 30-го тура украинской футбольной Премьер-лиги на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт горняков.
Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00.
Билеты на игру уже поступили в продажу. Стоимость - от 30 до 80 гривен.
"Шахтер" досрочно гарантировал себе 10-й титул чемпиона Украины и этот матч не имеет для команды никакого турнирного значения.
В свою очередь, "Олимпик" ведет борьбу с луганской "Зарей" за 3-4 места в итоговой таблице и бронзовые медали УПЛ.
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