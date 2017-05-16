Итальянский "Лацио" готов приобрести Тайсона у "Шахтера" - СМИ

Римский "Лацио" сделал официальное предложение "Шахтеру" по атакующему полузащитнику Тайсону, сообщает SportArena со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Однако сумма, которую итальянский клуб предложил Горнякам за трансфер 29-летнего бразильца, считается достаточно низкой. Как отреагировали в донецком клубе на этот запрос — не сообщается.

Но при этом агент Тайсона Алсионе Дорнеллес заявил, что он ничего не знает о переговорах между клубами по трансферу его клиента. «Мне ничего неизвестно о переговорах между Лацио и Шахтером по переходу Тайсона. Украинский клуб не сообщал мне об этом, а представители Лацио на меня не выходили, — приводит слова Дорнеллеса Lalaziosiamonoi.it. - Тайсон остается игроком Шахтера, ведь его контракт с клубом истекает лишь в декабре. Но, конечно, он хотел бы попробовать свои силы в более сильном чемпионате».

Примечательно, что еще в начале текущего месяца Дорнеллес прямо заявил, что получал несколько конкретных предложений по Тайсону из Италии, в частности — из Лацио.

При этом, как сообщает Lalaziosiamonoi.it, возможность перехода Тайсона в Лацио в большей степени зависит от будущего в клубе 22-летнего сенегальского флангового хавбека Бальде Кейта, услугами которого активно интересуются такие клубы, как Ювентус, Милан, Наполи и Севилья.

Помимо "Лацио" на Тайсона также претендует стамбульский "Фенербахче", который, согласно последним сообщениям турецких СМИ, практически договорился с Шахтером по трансферу бразильского хавбека.

Также в начале мая была информация, что "Шахтер" готов расстаться с Тайсоном за сумму в 10 миллионов евро.

Тайсон перебрался в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013 году за 15 миллионов долларов, и быстро стал одним из лидеров команды. В этом сезоне на его счету 34 матча, 9 голов и 9 результативных передач за "горняков" во всех турнирах.

Осенью 2016-го Тайсон сыграл два матча за национальную сборную Бразилии, выйдя на замену в матчах с Колумбией (2:1) и Венесуэлой (2:0).