В Запорожье состоялся футбольный матч памяти Валерия Лобановского

В Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» состоялся матч памяти Валерия Лобановского, в котором встретились ветераны «Металлурга» и «Днепра». Запорожская команда победила со счетом 2:0, сообщает официальный сайт "Днепра".

С Запорожьем связаны последние дни жизни великого футбольного тренера Валерия Лобановского. 7 мая 2002 года прямо во время матча «Металлург» (Запорожье) — «Динамо» (Киев) у Мэтра случился тяжелый инсульт. После этого Лобановский прожил меньше недели...

В "Днепре" один из лучших тренеров в истории футбола, напротив, начинал тренерскую карьеру, в начале 70-х выведя эту команду в высшую лигу СССР. Поэтому есть некий символизм в том, что память Валерия Лобановского ветераны «Металлурга» и «Днепра» почтили матчем в Запорожье.

Поединок собрал на «Славутич-Арене» около 5000 зрителей — сегодня такую аудиторию не может собрать большинство матчей Премьер-лиги.

В составе «Днепра» на поле вышли ветераны Николай Збарах, Сергей Башкиров, Сергей Соловьев, Евгений Яровенко, Юрий Миргородский, Олег Шелаев, Игорь Плотко, Сергей Пучков, Александр Червоный, Василий Лябик, Константин Павлюченко. На замены выходили Дмитрий Яковенко, Сергей Думенко и Анатолий Шинкаренко.

Днепрянам противостояли ветераны запорожского футбола Игорь Моисеев и Андрей Демченко, Юрий Маркин и Юрий Дудник, Иван Богатырь и Юрий Слабышев.