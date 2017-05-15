В топ-100 самых богатых людей Украине вошли 17 представителей спорта - "Фокус"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов продолжает возглавлять рейтинг самых богатых людей в Украине, согласно данным журнала "Фокус".

По данным "Фокуса", активы Ахметова оцениваются 2,2 миллиарда долларов. Второе место в списке занимает владелец "Днепра" Игорь Коломойский – 1,2 миллиарда долларов. Также в десятку вошел Константин Жеваго, связанный с ФК "Ворскла" – его активы стоят 635 миллионов долларов.

Правда, информация "Фокуса" серьезно расходится с данными рейтинга Forbes по состоянию на март 2017 года. Так американское издание оценивает состояние Ахметова в 4,6 миллиарда, а Константина Жеваго – в 1,2 миллиарда.

Всего в список топ-100 журнала "Фокус" вошли 17 человек, имеющих отношение к спорту.

1. Ринат Ахметов ("Шахтер", футбол) - состояние $2200 млн

2. Игорь Коломойский ("Днепр", футбол) - $1200 млн

8. Константин Жеваго ("Ворскла", футбол) - $635 млн

16. Александр и Галина Гереги (Федерация тяжелой атлетики) - $465 млн

23. Григорий и Игорь Суркисы ("Динамо", футбол) - $283 млн

26. Вячеслав Богуслаев ("Мотор", гандбол) - $238 млн

30. Борис Колесников ("Донбасс", хоккей, "Шахтер", футбол) - $215 млн

34. Александр Слободян ("Оболонь-Бровар", футбол) - $187 млн

37. Сергей Тарута ("Сталь", футбол) - $168 млн

38. Олег Мкртчан ("Сталь", футбол) - $165 млн

41. Нестор Шуфрич (Федерация стрельбы с лука) - $156 млн

57. Петр Дыминский ("Карпаты", футбол) - $106 млн

71. Леонид Климов ("Черноморец", футбол) - $75 млн

73. Виталий и Владимир Кличко (бокс) - $70 млн