ФФУ назначила главного арбитра финального матча Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона 2016/2017 годов.

Арбитром финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» назначен 41-летний харьковчанин Константин Труханов, сообщила Федерация футбола Украины на своем официальном сайте.

Помогать арбитру будут ассистенты − Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков). Четвертый арбитр – Юрий Можаровский (Львов). Наблюдатель арбитража – Сергей Задиран (Днепр). Директор матча ФФУ – Андрей Прохорович (Сумы), офицер безопасности ФФУ – Дмитрий Косинов (Харьков).

Отметим, что это первое назначение в карьере харьковского арбитра на решающий матч розыгрыша национального Кубка.

Финал Кубка Украины состоится в среду, 17 мая на харьковском ОСК «Металлист»,