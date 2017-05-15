ФФУ назначила главного арбитра финального матча Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"
В среду решающий поединок за трофей между "Динамо" и "Шахтером" обслужит харьковчанин Константин Труханов.
Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона 2016/2017 годов.
Арбитром финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» назначен 41-летний харьковчанин Константин Труханов, сообщила Федерация футбола Украины на своем официальном сайте.
Помогать арбитру будут ассистенты − Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков). Четвертый арбитр – Юрий Можаровский (Львов). Наблюдатель арбитража – Сергей Задиран (Днепр). Директор матча ФФУ – Андрей Прохорович (Сумы), офицер безопасности ФФУ – Дмитрий Косинов (Харьков).
Отметим, что это первое назначение в карьере харьковского арбитра на решающий матч розыгрыша национального Кубка.
Финал Кубка Украины состоится в среду, 17 мая на харьковском ОСК «Металлист»,