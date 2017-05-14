Премьер-лига, 29-й тур, "Днепр" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает на своем поле львовские "Карпаты", сообщает официальный сайт турнира.

Этот поединок с полным правом можно назвать битвой за выживание в высшем эшелоне украинского первенства, ведь оба соперника непосредственно конкурируют друг с другом за право остаться в Премьер-лиге и в следующем сезоне.

"Карпаты" с минимальным отрывом в два очка опережают днепрян, занимая 10-ю строчку (21 очко). "Днепр" расположился на 11-м месте и имеет 19 пунктов.

Возможная победа на выезде даст "зелено-белым" большие шансы на выигрыш гонки у своего конкурента, ведь до окончания чемпионата после этого останется лишь три тура.

Матч начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.