Премьер-лига, 29-й тур, "Днепр" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция
На "Днепр-Арене" состоится матч между прямыми конкурентами в борьбе за выживание.
Сегодня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает на своем поле львовские "Карпаты", сообщает официальный сайт турнира.
Этот поединок с полным правом можно назвать битвой за выживание в высшем эшелоне украинского первенства, ведь оба соперника непосредственно конкурируют друг с другом за право остаться в Премьер-лиге и в следующем сезоне.
"Карпаты" с минимальным отрывом в два очка опережают днепрян, занимая 10-ю строчку (21 очко). "Днепр" расположился на 11-м месте и имеет 19 пунктов.
Возможная победа на выезде даст "зелено-белым" большие шансы на выигрыш гонки у своего конкурента, ведь до окончания чемпионата после этого останется лишь три тура.
Матч начнется в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.