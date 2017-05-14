"Ворскла" и "Зирка" поделили очки в поединке 29-го тура Премьер-лиги

В Полтаве состоялся поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались команды из нижней части турнирной таблицы. "Ворскла" сыграла вничью с "Зиркой" из Кропивницкого со счетом 1:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Полтавчане отличились на 31-й минуте. Дмитрий Хлёбас принял мяч на левом фланге, сместился в центр, после чего неотразимо пробил под перекладину с дальней дистанции.

Команда из Кропивницкого восстановила статус-кво на 73-й минуте благодаря курьезному голу. Игрок гостей Игорь Загальский также решился на дальний удар, существенную роль сыграла ошибка вратаря "Ворслкы" Богдана Шуст, от рук которого мяч закатился за линию ворот.

"Ворскла" набрала 35 очков и сохраняет 8-е место в таблице. У "Зирки" - 31 пункт и 9-я позиция.