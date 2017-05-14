Арсен Венгер подпишет новый контракт с "Арсеналом" на один год - L’Equipe

Французский наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер продолжит тренировать «Канониров» в следующем сезоне. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По версии источника французских СМИ, 67-летний специалист продлит соглашение с лондонским клубом еще на один год.

При этом в «Арсенале» готовы летом пойти на серьезные траты, чтобы конкурировать с другими клубами за трофеи.

Венгер надеется подписать двух игроков мирового класса – нападающего и центрального защитника. Тренер уже ведет переговоры с потенциальными новичками.