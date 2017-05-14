Арсен Венгер подпишет новый контракт с "Арсеналом" на один год - L’Equipe

13:55, 14 мая 2017
Футбол
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По информации французских СМИ, лондонский "Арсенал" не спешит расставаться со своим главным тренером.

Арсен Венгер / REUTERS

Французский наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер продолжит тренировать «Канониров» в следующем сезоне. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По версии источника французских СМИ, 67-летний специалист продлит соглашение с лондонским клубом еще на один год.

При этом в «Арсенале» готовы летом пойти на серьезные траты, чтобы  конкурировать с другими клубами за трофеи.

Венгер надеется подписать двух игроков мирового класса – нападающего и центрального защитника. Тренер уже ведет переговоры с потенциальными новичками.

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Теги: #футбол#Великобритания