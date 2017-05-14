Футболисты "Олимпика" получили двойные премиальные за сенсационную победу над "Динамо"

Президент донецкого клуба "Олимпик" Владислав Гельзин заявил, что футболисты его команды получили премию в двойном размере за вчерашнюю историческую победу над "Динамо".

Вчера "Олимпик" в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского неожиданно обыграл "Динамо" (2:1). Эта победа стала для "Олимпика" первой над киевским клубом за историю. Кроме того, "Динамо" проиграло в день своего 90-летнего юбилея и в годовщину смерти Валерия Лобановского.

«Сейчас хорошие эмоции, ведь это наша первая историческая победа над "Динамо", пусть в праздничный день для этого клуба. Поздравляю всех болельщиков "Динамо", руководство, тренерский штаб, игроков и ветеранов с такой датой. Всегда болеем за "Динамо", когда они отстаивают честь страны в еврокубках, но так сложилось, что мы победили», — сказал Владислав Гельзин в интервью телеканалу Футбол 1.

После победы значительно возросли шансы "Олимпика" на дебютный выход в Лигу Европы.

«Зашли в раздевалку с генеральным спонсором и поздравили ребят, премировав их в двойном размере, потому что они подарили праздник и дали надежду уже в этом году сделать первый шаг навстречу Лиге Европы», - сказал Гельзин.