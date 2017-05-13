"Шахтер" крупно обыграл "Черноморец" в гостевом матче Премьер-лиги

В Одессе завершился матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал на своем поле донецкий "Шахтер" и уступил со счетом 0:3, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

На 27-й миннуте гол в свои ворота забил игрок одесситов Ризван Аблитаров. Дентиньо пробил из пределов штрафной, мяч попал в Безрука, а от него в Аблитарова. После этого мяч закатился за линию ворот. А спустя восемь минут, на 37-й, Густаво Бланко-Лещук удвоил преимущество своей команды. После углового мяч прилетел к Бланко-Лещуку, который в касание отправил мяч в сетку.

Во втором тайме горняки уверенно довели игру до общей победы. Более того, на 89-й минуте, после прострела Бутко с правого фланга Бланко-Лещук из пределов штрафной вогнал мяч в ворота.

Таким образом, "Шахтер" набрал 78 очков и теперь опережает "Динамо" (61) на 17 баллов. В свою очередь, у "Черноморца" 37 баллов и команда делит 5-6 места с "Александрией", существенно отставая от луганской "Зари" (45) и донецкого "Олимпика" (42).