"Заря" обыграла "Александрию" в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала "Александрию" и выиграла со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Исходя из ситуации в турнирной таблице матч получился весьма нервным, проходил в упорной борьбе и с переменным успехом. Единственный голевой эпизод произошел на 51-й минуте. Мягков в штрафной сбил Паулиньо и получил предупреждение. 11-метровый четко реализовал Рафаэль Форстер. Игрок нанес сильнейший удар по центру ворот, в тов ремя как вратарь Леванидов прыгал в правый от себя угол.

Таким образом, "Заря" набрала 45 очков и и увеличила преимущество над "Александрией" до 8 баллов (37). На 5 очков от луганчан отстает также донецкий "Олимпик" (40).