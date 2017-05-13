"Олимпик" выиграл у "Динамо" в день юбилея столичного клуба

В Киеве завершился матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" выступил роли номинального хозяина в игре с киевским "Динамо" и выиграл со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне не имели накикой турнирной мотивации, но проводили этот матч в знаменательный день - 90-летнего юбилея клуба и 15-летия со дня смерти легендарного тренера и футболиста Валерия Лобановского.

Тем не менее, мотивированные ситуацией в турнирной таблице гости играли намного активнее и сумели уверенно победить оппонента.

Уже на 8-й минуте счет открыл Михаил Сергийчук. Его партнер по команде Немчанинов отдал пас слева к линии штрафной, но Гринь не дотянулся до мяча, и тот оказался у Сергийчука. Игрок остановил мяч и вторым касанием пробил низом точно под дальнюю штангу. А во втором тайме, на 63-й минуте, Антон Поступаленко удвоил преимущество своей команды. Бурда отдал не слишком сильный пас назад, и Рудько под прессингом выбил недалеко. Мяч оказался у Посткпаленко, который выиграл силовую борьбу у защитника и точно пробил практически "с точки" под левую от себя штангу.

В дальнейшем гости уверенно довели матч до победы. Лишь в самой концовке, на 5-й добавленной арбитром минуте Никита Бурда сквитал один мяч в составе "Динамо" - 2:1.

Таким образом, "Олимпик" набрал 40 очков и продолжает борьбу с луганской "Зарей", "Александрией" и одесским "Черноморцем" за 3-е место и бронзовые медали по итогам сезона УПЛ.