Премьер-лига, 29-й тур, "Черноморец" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт турнира.

Одесситы принимают новоиспеченного чемпиона Украины, который в этом турнире досрочно оформил свое 10-й титул сильнейшей команды страны.

"Шахтер" имеет в своем активе 75 очков и 14-балльный отрыв от киевского "Динамо". В свою очередь, у "Черноморца" 37 очков и 6-е место в таблице УПЛ.

С турнирной точки зрения победа гораздо важнее для игроков "Черноморца", которые еще не потеряли шансов даже на 3-е место - отставание от луганской "Зари" составляет всего 5 очков. К тому же, горняки прибыли в Одессу далеко не в сильнейшем составе, без ряда лидеров команды.

Вместе с тем, подопечные Фонсеки, особенно ближайший резерв, будут стремиться к максимальному результату и добиться победы одесситам будет крайне сложно.

Матч на арене "Черноморец" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.