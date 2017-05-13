Исполнилось 15 лет со дня смерти легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского

Сегодня исполняется 15 лет со дня смерти легендарного тренера и игрока киевского «Динамо» Валерия Лобановского, сообщает ФК "Динамо".

Тренер умер поздно вечером 13 мая 2002 года в больнице Запорожья, после тяжелого инсульта, перенесенного во время игры (7 мая) на стадионе.

Под руководством Лобановского "Динамо" дважды выигрывало Кубок обладателей кубков европейскийх стран (1975, 1986), Суперкубок Европы (1975), 8-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Суперкубка СССР, 5-кратный чемпион Украины и 3-кратный обладатель Кубка Украины.

15 мая 2002 года Лобановскому посмертно присвоили звание Героя Украины, а финальный матч Лиги чемпионов, проходивший в этот день, начался с минуты молчания в память о великом игроке и тренере.

Сегодня состоится "гостевой" матч "Динамо" в чемпионате Украины против донецкого "Олимпика". По иронии судьбы дончане в нынешнем сезоне проводят свои игры на ... киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Начало игры в 17.00.