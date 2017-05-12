Экс-игрок сборной Украины будет играть в чемпионате Закарпатской области

Экс-футболист киевского «Динамо», «Николаева», кропивницкой «Зирки» и еще ряда клубов Олег Допилка переходит в ФК «Минай». Об этом заявил главный тренер команды из Ужгородщины Николай Гибалюк в студии программы «Вне игры», сообщает официальный сайт клуба.

«На днях к нам присоединится Олег Допилка, который уже известен для закарпатских болельщиков. Он выступал за нашу команду в течение зимнего турнира. Игрок такого калибра нам очень нужен, ведь с опытом Олега мы сможем больше. Что и говорить, он в свое время имел возможность играть в Лиге Чемпионов против «Манчестер Юнайтед»! Допилка может закрыть любую позицию на поле. Рад, что Олег теперь с нами», - отметил Гибалюк.

Известно, что Допилка тренировался с командой около двух месяцев во время зимнего сбора, однако потом решил покинуть команду, поскольку рассматривал варианты продолжения карьеры в Азии. В итоге, ни с одним клубом до договоренностей не дошло и Допилка в последнее время так нигде и не был трудоустроен.

Сам футболист информацию подтверждает: «Да, можно сказать, что я вновь перешел в «Минай». Откликнулся на приглашение тренера и руководства. Провел с командой уже две тренировки. В коллективе все нравится. Не зря же я здесь! Теперь же остались формальности: меня нужно дозаявить в Чемпионат области. Надеюсь, помогу команде прогрессировать».

Отметим, что Допилка в 2008-м году провел 2 матча за национальную сборную Украины. До этого играл за молодежную (U-19, 12 игр) и юношескую (U-21, 26) команды страны.

Сейчас, "Минай" идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Закарпатской области из 10 команд. После двух туров на счету коллектива 1 победа и 1 ничья, 4 очка.

В первом туре "Минай" обыграл ФК "Поляна" со счетом 2:1, а во втором - сыграл вничью с ФК "Бужора" (Иршава) - 1:1.