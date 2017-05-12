"Волынь" проиграла "Стали" в стартовом матче тура Премьер-лиги

В Луцке завершился первый матч 29-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала на своем поле "Сталь" из Каменского и проиграла со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена на 18-й минуте.

Гости активно начали матч и ближе к середине первого тайма реализовали свое преимущество в гол. После паса от Дениса Васина мяч получил Роман Дебелко и четким ударом в ближний угол открыл счет.

В дальнейшем гости практически без проблем удержали преимущество в счете. Единственным по-настоящему голевым моментом для хозяев поля стал эпизод на 81-й минуте, когда Олег Герасимюк пробил в створ ворот после грубой ошибки обороны гостей. Максим Каленчук на лини вратарской успел остановить мяч.

Таким образом, у "Волыни" осталось 7 очков и последнее место в турнирной таблице соревнований. У "Стали", в свою очередь, 37 баллов и команда оторвалась на 3 очка от полтавской "Ворсклы" в борьбе за 7-8 места в итоговой таблице.

Остальные матчи 29-го тура УПЛ состоятся в выходные, 13-14 мая.