"Реал" продолжает удерживать лидерство в рейтинге клубов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций сегодня опубликовал новую версию рейтинга сильнейших клубных команд, в котором лучшим является мадридский "Реал", сообщается на официальному сайте УЕФА.

На счету испанцев 174.942 балла.

На 2-м месте немецкая "Бавария" из Мюнхена - 154.899 балла, далее идут "Барселона" (Испания) - 151.942 балла и "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 142.942.

Пятерку сильнейших замыкает итальянский "Ювентус" из Турина, который будет соперником "Реала" в финале нынешней ЛЧ - 140.666 балла.

Гораздо скромнее показатели у участников финала второго по значимости еврокубка - Лиги Европы. Английский "Манчестер Юнайтед" идет на 15-м месте (93.135), а голландский "Аякс" из Амстердама - на 26-м (67,212).

Для сравнения, сильнейшие украинские клубы в рейтинге - "Шахтер" и "Динамо" - опережают "Аякс". У горняков 18-е место (87.526), у киевлян - 25-е (67.526).