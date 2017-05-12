Команда футбольной УПЛ "Волынь" лишена шести очков

Украинская Премьер-Лига получила письмо от ФФУ, где сообщается, что 11 мая в адрес Федерации футбола Украины поступило письмо от Дисциплинарного комитета ФИФА, в котором последний требует имплементации своего решения от 15 марта 2017 года относительно лишения ФК «Волынь» (Луцк) 6 (шести) турнирных очков в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Таким образом, за невыполнение ФК «Волынь» решение ДК ФИФА, главная команда клуба из Луцка лишена 6 (шести) турнирных очков в чемпионате Лиги Пари-Матч. Соответствующие изменения будут внесены в турнирную таблицу Лиги Пари-Матч.

Таким образом, на счету луцкой команды осталось 7 очков и она окончательно потеряла шансы остаться в ПЛ на сезон 2017/18.