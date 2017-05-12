Как Кардифф готовится к финалу Лиги чемпионов (фоторепортаж)
15:26, 12 мая 2017Футбол
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3 июня в Уэльсе сойдутся две сильнейшие клубные команды нынешнего сезона - испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Reuters
Через три недели, в субботу, 3 июня в столице Кардиффа Уэльсе на стадионе Миллениум состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором сойдутся две лучшие клубные команды Европы на данный момент - испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Самый вместительный в мире крытый стадион с естественным газоном (более 74 500 зрителей) уже активно готовится к матчу. А улицы города украшают различные билборды с символикой будущего турнира.
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