Как Кардифф готовится к финалу Лиги чемпионов (фоторепортаж)

Через три недели, в субботу, 3 июня в столице Кардиффа Уэльсе на стадионе Миллениум состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором сойдутся две лучшие клубные команды Европы на данный момент - испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Самый вместительный в мире крытый стадион с естественным газоном (более 74 500 зрителей) уже активно готовится к матчу. А улицы города украшают различные билборды с символикой будущего турнира.