В полиции Луцка назвали домыслами информацию о причастности футболиста Задерецкого к трагедии с 26-летней знакомой

В Луцке полиция расследует обстоятельства падения девушки из окна 9-го этажа девятиэтажного жилого дома, которое произошло 7 мая.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, открыто уголовное производство по ст. 128 УК Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», что наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет).

Как уточнили корреспонденту УНИАН в отделении анестезиологии Луцкой городской клинической больницы, состояние 26-летней женщины, которая выпала из окна 9-го этажа, стабильно тяжелое. Она уже перенесла две операции и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока женщина еще не пришла в себя.

«Что же до прогнозов, то их давать сложно, хотя положительная динамика в ее состоянии все же наблюдается», - отметил врач-анестезиолог Ростислав Сенив.

В то же время местные СМИ сообщают, что родные молодой женщины обвиняют в этой трагедии игрока футбольного клуба «Волынь» (Луцк) Дмитрия Задерецкого. В частности, сестра женщины сообщила, что пострадавшая в тот день отдыхала в компании друзей и футболиста, они распивали спиртное и трагедия случилась в ходе ссоры. Среди версий следствия местные СМИ называли попытку самоубийства, неосторожного падения из окна, а также то, что спортсмен якобы сам выбросил женщину из окна.

При этом источники в полиции называют эту информацию домыслами и подчеркивают, что в связи с инцидентом на этот момент никого не задерживали. Продолжается следствие.