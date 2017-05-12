УЕФА опробовал новый формат серии послематчевых пенальти в игре женского Евро U-17

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) протестировал новую систему пробития послематчевых пенальти в полуфинальной игре женского Евро U-17, где сборная Германии обыгарла команду Норвегии, сообщает УЕФА.

Суть нововведения состоит в том, что после пробития пенальти первой командой, вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Аналогичная система действует в теннисных тай-брейках при подачах.

Как пояснили функционеры УЕФА, команда, исполняющая пенальти первой, имеет несправедливое преимущество из-за психологического давления, которое присутствует у догоняющей команды. В среднем в сериях пенальти в 60 процентах случаев побеждает команда, бьющая первой.

На данный момент УЕФА рассматривает возможность повсеместного внедрения новой системы.