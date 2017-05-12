Неймар пригрозил "Барселоне" уходом после ссоры с тренером

Нападающий «Барселоны» Неймар, который на днях рассорился с помощником главного тренера Хуаном Карлосом Унсуэ, пригрозил руководству каталонского клуба уходом, сообщает Mundo Deportivo.

На днях специалист заявил, что бразилец может закончить как известный в недавнем прошлом бразильский игрок Роналдиньо, если продолжит относиться к тренировкам спустя рукава. Лучший футболист мира 2004 и 2005 годов, экс-игрок ПСЖ, "Барселоны", "Милана" и ряда других европейских клубов, достаточно рано прекратил играть в Европе и вернулся в Бразилию из-за плохого уровня игры.

Читайте такжеГлавный тренер "Барселоны" объявил, что покинет клубПосле этого замечания Неймар начал подшучивать над тренером и оспаривать его указания. Конфликт перерос в открытую ссору.

«Если Унсуэ не уволят, я уйду из «Барселоны», – цитирцет Mundo Deportivo Неймара.

Впрочем, в руководстве клуба надеются, что бразилец произнёс эту фразу со злости и не настроен всерьёз.