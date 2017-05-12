Легендарный голландский "Аякс" вышел в финал еврокубка впервые за 21 год

Голландский футбольный клуб "Аякс" из Амстердама дошел до финальной стадии еврокубка впервые с сезона-1995/96, сообщает SportArena.

Накануне команда в гостях проиграли французскому "Лиону" со счетом 1:3, но благодаря домашней победе (4:1) вышла в финал Лиги Европы.

В последний раз до этого Аякс играл в финале еврокубка еще в 1996 году – тогда под руководством Луи ван Гаала команда дошла до финала Лиги чемпионов, где в серии пенальти уступила Ювентусу (1:1, по пен. 2:4).

Также интересно, что грядущий финал Лиги Европы станет для Аякса десятым еврокубковым финалом в истории клуба. До этого голландцы 6 раз играли в финалах КЕЧ/ЛЧ (4 победы), 1 раз – в финале Кубка УЕФА (1 победа) и 2 раза — в финалах Кубка Кубков (1 победа).

Как сообщал УНИАН, в этом году соперником "Аякса" в финале Лиги Европы будет Манчестер Юнайтед. Матч пройдет 24 мая в Стокгольме.