"Аякс" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале Лиги Европы

В английском Манчестере и французском Лионе завершились ответніе матчи 1/2 финала Лиги Еопы УЕФА, по итогам которых "Манчестер Юнайтед" и "Аякс" из Амстердама, вышли в решающий раунд турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

"МЮ" после гостевой победы в Испании над "Сельтой" из Виго (1:0), довольствовался в ответной матче ничьей - 1:1, а "Аякс" после крупной победы над "Лионом" (4:1), проиграл в гостях 1:3, но сумел удержать общий перевес в счете - 5:4.

В Манчестере хозяева поля уже в начале игры открыли счете благодаря быстрому голу Маруану Феллаини на 17-й минуте. А на 85-й минуте Факундо Ронкалья неождиданно сравнял счет и вернул интригу двухматчевому противостоянию. Испанцам достаточно было забить еще один гол, чтобы победить и в этой игре, и по сумме двух матчей. Но в оставшиеся 11 минут (арбитр добавил к основному времени второго тайма 6 минут) им это сделать так и не удалось.

В параллельно проходившей игре в Лионе гости висели на волоске. После гола Каспера Дольберга на 27-й минуте они умудрились пропустить трижды. В самой концовке первого тайма, на 45-й минуте, счет сравнял Александр Ляказетт, реализовавший пенальти. А на добавленной к тайму минуте он же забил с игры - 2:1. Наконец, на 81-й минуте, Рашид Геззаль забил третий гол, но большего французам сделать не удалось.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме.