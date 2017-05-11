Украина заняла 16 место в списке государств, которые "экспортируют" свои футбольные таланты

Обнародованы результаты исследования, в котором аналитики выделили страны, которые в большом количестве поставляют в различные национальные чемпионаты планеты свои дарования, сообщает официальный сайт УПЛ со ссылкой на швейцарский Football Observatory.

Уже традиционно рейтинг возглавили бразильцы, зато украинцы заняли в нем 16 место (см. рис.): сегодня 192 наши соотечественники выступают за рубежом, 97% из них – в чемпионатах государств-членов УЕФА.

Важно акцентировать на том, что Football Observatory принимал во внимание не гражданство игроков, а их этническое происхождение (или, иначе говоря, страну, в которой они родились, выросли и сформировались как спортсмены). То есть не факт, что все 192 футболиста-легионера из Украины до сих пор имеют гражданство нашего государства.