Тимощук отказался подписать разрешение для детей на получение украинского паспорта
Экс-жена футболиста объяснила мотивы мужа.
Бывшая супруга скандального рекордсмена сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала о том, что футболист отказался подписать разрешение на получение украинского гражданства их детям на своей страничке в Facebook.
Отвечая на едкий вопрос о том, почему она не вернется из Мюнхена в Луцк, девушка отметила, что дети никак не связаны с этим городом.
“Я уже не живу в Луцке половину своей жизни. А с детьми что делать? Они как “возвращаться должны“, если Луцка не видели. Толик им отказал в подписи на получение паспорта украинского!“, - отметила Навроцкая.
Как сообщал УНИАН, в марте Тимощук вошел в тренерский штаб российского ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), чем вызвал бурю негодования у украинских болельщиков.
В бытность игроком Тимощук был капитаном национальной сборной Украины и провел в составе команды 144 матча, что является рекордным показателем.