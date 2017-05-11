Тимощук отказался подписать разрешение для детей на получение украинского паспорта

17:44, 11 мая 2017
Футбол
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Экс-жена футболиста объяснила мотивы мужа.

Тимощук подписал контракт на два года / ФК

Бывшая супруга скандального рекордсмена сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала о том, что футболист отказался подписать разрешение на получение украинского гражданства их детям на своей страничке в Facebook.

Отвечая на едкий вопрос о том, почему она не вернется из Мюнхена в Луцк, девушка отметила, что дети никак не связаны с этим городом.

“Я уже не живу в Луцке половину своей жизни. А с детьми что делать? Они как “возвращаться должны“, если Луцка не видели. Толик им отказал в подписи на получение паспорта украинского!“, - отметила Навроцкая.

Как сообщал УНИАН, в марте Тимощук вошел в тренерский штаб российского ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), чем вызвал бурю негодования у украинских болельщиков.

В бытность игроком Тимощук был капитаном национальной сборной Украины и провел в составе команды 144 матча, что является рекордным показателем.   

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Теги: #футбол#Россия#сборная Украины