Коноплянка не покинет команду немецкой Бундеслиги "Шальке" после нынешнего сезона

Спортивный директор клуба немецкой футбольной Бундеслиги «Шальке-04» из Гельзенкирхена Кристиан Хайдель опроверг слухи о том, что украинец Евгений Коноплянка покинет ряды команды по окончании сезона, сообщает официальный Twitter клуба.

"Коноплянка остается в «Шальке», так что субботний матч против «Гамбурга» не станет для него прощальным", - отметил Хайдель.

Говоря о планах клуба в предстоящее межсезонье, спортдиректор отметил: «Аого, Ритер, Хунтелар, Нойманн, Велленройтер и Бадштубер покинут команду по завершении сезона. Мы также ведем переговоры с «Челси» о продлении аренды Абдула Рахман Бабы на следующий сезон», - отметил Хайдель.

«Мы планируем должным образом попрощаться с Хунтеларом, все эти годы он играл за нас просто невероятно», – добавил финкционер.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля стало известно, что турецкий "Фенербахче" может выкупить контракт Евгения Коноплянки.