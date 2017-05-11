Президент ФФУ Павелко избран в Дисциплинарный комитет ФИФА

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заменил президента Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина в Дисциплинарном комитете Международной федерации футюольных ассоциаций (ФИФА), сообщает пресс-служба ФФУ.

Делегаты Конгресса ФИФА поддержали предложение президента организации Джанни Инфантино и проголосовали за новый состав Дисциплинарного комитета, который будет работать следующие четыре года. Кандидатуру Андрея Павелко внес накануне на рассмотрение Совета ФИФА президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее в дисциплинарном комитете ФИФА работал сам Чеферин, но, после его избрания руководителем УЕФА, он предложил передать свои полномочия Андрею Павелко.

Читайте такжеВсе 45 членов ФФУ поддержали кандидатуру Павелко на новых выборах президента ФФУПо словам президента ФФУ, получившего высокую должность в ФИФА, для него это большая честь и большая ответственность. «Мы тесно сотрудничаем с Александером Чеферином с самого начала его президентства, Украина является надёжным союзником президента УЕФА в проведении системных реформ в европейском футболе», - отметил Павелко.

Решение Конгресса ФИФА стало историческим для Украины. Ведь прежде представители нашей страны никогда не занимали должностей в комитетах международной футбольной федерации.

Президент ФФУ уверен, что это отличная возможность не только представлять Украину в ФИФА, но и обмениваться уникальным опытом с коллегами из других стран. «Мы сделаем все возможное, чтобы перенимать и внедрять в Украине лучшие наработки мирового футбольного сообщества, обучать отечественных специалистов и заложить фундамент для принципиального улучшения работы украинских дисциплинарных органов. Появление представительства Украины в ФИФА будет содействовать успешному реформированию нашей футбольной системы».