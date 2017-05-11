Тренер сборной Украины по футболу Шевченко: Какой внутренний чемпионат — такие и игроки

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о причинах поражения от команды Хорватии, поделился планами на игру с Финляндией и посетовал на слабый уровень украинской Премьер-лиги в интервью изданию "Новое время".

"Какой внутренний чемпионат — такие и игроки, отмечает грустным голосом Шевченко. А после спохватывается: “Я не хочу никого обидеть. В сборной достаточно качественных исполнителей”.

Читайте такжеШевченко: "В матче с Хорватией подвело исполнение, а не везение""У нас есть два ведущих игрока — Ярмоленко и Коноплянка. У Жени в последнее время не сложилось в его клубе немецком "Шальке", где он потерял игровую практику. Это сказывается на форме",— рассуждает Шевченко.

Тренер также подробно объяснил, что последняя игра сборной с Хорватией, в которой Украина проиграла со счетом 0:1, показала самую большую проблему команды. “Атаку подготовить мы можем, можем развить ее через фланг, а вот завершить — нет, Мы пытаемся атаковать недостаточным количе- ством игроков. Эту проблему нужно решать”, отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче отбора ЧМ-2018 с Хорватией сборная Украины уступила в гостях в Загребе со счетом 0:1.

Матч Финляндия - Украины состоится 11 июня.