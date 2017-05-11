Японский футбольный клуб оштрафован за флаги с похожей на нацистскую символикой

Японская "Гамба Осака" была оштрафована и подверглась предупреждению со стороны местной J-лиги после того, как фанаты команды продемонстрировали флаги с символом, похожим на гербы нацистского СС, сообщает BBC.

Клуб ошрафован на 2 миллиона иен.

Флаг, имеющий двойное «S» в нацистском стиле был замечен в игре J-League - городском дерби против "Серезо Осака", которое состоялось 16 апреля. "Гамба" определила группу фанатов, которые размахивали флагами, запретила им посещать домашние игры команды и выдала неограниченный запрет на флаги и баннеры во время игр чемпионата.

«Тем не менее, усилия клуба по созданию системы мониторинга деятельности фанатов и их просвещению недостаточны для того, чтобы выполнить свою важную обязанность по предотвращению дискриминационных действий», - добавил он.

"Гамба" идет на 3-м месте в J-лиге с 19 очками из 10 игр.