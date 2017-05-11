Монарев стал главным тренером кропивницкой "Зирки"

11:38, 11 мая 2017
Футбол
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Отныне наставник команды лишен приставки «исполняющий обязанности».

Роман Монарев стал полноценным главным тренером

Роман Монарев стал главным тренером первой команды кропивницькой «Зирки», сообщает официальный сайт клуба.

Соответствующий контракт был подписан 11 мая.

Монарев возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера в ноябре 2016 года. Под его руководством кропивничане провели 14 матчей.

В них «Звезда» одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и пять раз потерпела поражения. Разница мячей в этих поединках 15-15.

На данный момент "Звезда" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков. Команда практически обеспечила себе место в элитной лиге украинского футбола на следующий сезон.

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Теги: #футбол#Кропивницкий#УПЛ