"Реал" уступил "Атлетико" в ответной игре, но вышел в финал Лиги чемпионов и встретится с "Ювентусом"

В Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон" состоялся ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом".

Перед подопечными Симеоне стояла сложнейшая задача отыграть три мяча, пропущенные неделю назад в первом матче (все - от Криштиану Роналду).

Старт второго поединка позволил болельщикам "Атлетико" поверить в чудо. К 16-й минуте хозяева вели - 2:0. На 12-й минуте Сауль после подачи Коке с углового вогнал мяч в угол ворот "Реала". Через четыре минуты Торрес заработал 11-метровый, и Гризманн воспользовался шансом забить с "точки".

Тем не менее, 42-я минута стала холодным душем для хозяев. Бензема обыграл троих защитников "Атлетико" и создал шикарный момент для "Реала", а Иско протолкнул мяч в сетку.

Во втором тайме атаковали обе команды, но счет 2:1 не изменился.

"Атлетико" победил во второй игре, но уступил по сумме двух матчей - 2:4, сообщает uefa.com.

"Реал" второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов, и может стать первым клубом в истории, защитившим титул победителя турнира.

Финал Лиги чемпионов сезона-2016/17 "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе.

"Атлетико" - "РЕАЛ" - 2:1 (первая игра - 0:3)

Голы: 1:0 Сауль (12), 2:0 Гризманн (16, с пенальти), 2:1 Иско (42)