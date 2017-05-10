Сборная Украины по футболу (U-17) хлопнула дверью на чемпионате Европы

Сборная Украины по футболу среди 17-летних на мажорной ноте завершила свои выступления в финальной части юниорского Евро-2017, обыграв сверстников из Норвегии со счетом 2:0.

После двух поражений на старте турнира команда Сергея Попова досрочно прекратила борьбу за место в 1/4 финала, однако в заключительной встрече все же смогла хлопнуть дверью.

Счет не был открыт долгое время и казалось, что встреча так и закончится нулевой ничьей, однако в заключительные минуты украинцы все-таки смогли распечатать ворота скандинавов. Первый гол команды на турнире записал на свой счет Алексей Кащук, воспользовавшийся передачей Цитаишвили. А уже в компенсированное арбитром время добил норвежцев вышедший на замену Артем Холод.

Украина — Норвегия 2:0

Голы: Кащук, 79, Холод, 80+2

Напомним, что в первой игре украинцы уступили команде Голландии - 0:1, а затем со счетом 0:4 проиграли англичанам.

Таким образом, сборная Украины заняла третье место в своей группе, набрав 3 очка. У англичан, которые выиграли группу, 9 очков, а у сборной Голландии - 4 балла. Норвежцы, финишировавшие последними, набрали 1 очко, сообщает официальный сайт УЕФА.