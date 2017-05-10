Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира-2018

Правительство РФ опубликовало постановление о внесении изменений в подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года и увеличении расходов на 4,7 млрд рублей (81 млн долларов).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", общие расходы на реализацию программы подготовки увеличились с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей (чуть более $11 млрд).

Год назад генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявлял, что стоимость подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России составит более $10 млрд.

Для сравнения стоимость предыдущих чемпионатов мира (по данным sport.ua):

США-1994 — $5,6 млрд.

Франция-1998 — $2 млрд.

Япония и Корея-2002 — $4 млрд.

Германия-2006 — $2,9 млрд.

ЮАР-2010 — $3,5 млрд.

Бразилия-2014 — $14 млрд.

Планируется, что Катар потратит на инфраструктуру для чемпионата мира $200 млрд.