Футболист "Баварии" получил перелом ключицы во время вылазки в горы
16:01, 10 мая 2017Футбол
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Полузащитник баварцев Хави Мартинес пропустит остаток сезона.
Хави Мартинес / picshype.com
Для футболиста «Баварии» Хави Мартинеса сезон досрочно подошел к концу: в воскресенье 28-летний испанец во время вылазки в горы у себя на родине получил перелом левой ключицы. В Мюнхене он был прооперирован профессором Гансом Гертляйном. Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".
Помимо Мартинеса в оставшихся двух матчах сезона (с «Лейпцигом» и «Фрайбургом») не примут участия травмированные Мануэль Нойер и Свен Ульрайх.
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