Футболист "Баварии" получил перелом ключицы во время вылазки в горы

Для футболиста «Баварии» Хави Мартинеса сезон досрочно подошел к концу: в воскресенье 28-летний испанец во время вылазки в горы у себя на родине получил перелом левой ключицы. В Мюнхене он был прооперирован профессором Гансом Гертляйном. Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

Помимо Мартинеса в оставшихся двух матчах сезона (с «Лейпцигом» и «Фрайбургом») не примут участия травмированные Мануэль Нойер и Свен Ульрайх.