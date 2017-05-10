Премьер-лига назвала игрока львовских "Карпат" лучшим футболистом месяца

Украинская футбольная Премьер-лига признала нападающего «Карпат» Александра Гладкого лучшим игроком апреля.

В апреле форвард забил три гола, два из которых с пенальти, и сделал одну голевую передачу.

Александр Гладкий набрал в голосовании болельщиков 43% голосов, опередив вратаря "Днепра" Андрея Лунина (32%), динамовца Андрея Ярмоленко (11%) и полузащитника "Шахтера" Тайсона (8%).

В голосовании приняли участие больше трех тысяч болельщиков.