Премьер-лига назвала игрока львовских "Карпат" лучшим футболистом месяца
15:11, 10 мая 2017Футбол
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Нападающий львовского клуба Александр Гладкий получил больше всего голосов болельщиков.
upl.ua
Украинская футбольная Премьер-лига признала нападающего «Карпат» Александра Гладкого лучшим игроком апреля.
В апреле форвард забил три гола, два из которых с пенальти, и сделал одну голевую передачу.
Александр Гладкий набрал в голосовании болельщиков 43% голосов, опередив вратаря "Днепра" Андрея Лунина (32%), динамовца Андрея Ярмоленко (11%) и полузащитника "Шахтера" Тайсона (8%).
В голосовании приняли участие больше трех тысяч болельщиков.
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