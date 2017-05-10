ФИФА изменила формат вручения награды лучшему футболисту мира

Совет ФИФА принял решение вручать награду The Best лучшему футболисту мира по итогам сезона, а не календарного года, сообщает официальный сайт организации.

Изменение формата вручения награды было принято на состоявшемся накануне съезде Совета ФИФА в Бахрейне.

Кроме того, церемония награждения теперь будет проводиться за пределами штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. Первая церемония состоится 23 октября 2017 года в Лондоне.

Решение о вручении награды по итогам сезона призвано облегчить участникам голосования оценку выступления футболистов по итогам рассматриваемого периода.

В сентябре 2016 года ФИФА и журнал France Football прекратили сотрудничество, согласно которому с 2010 года совместно вручали награду «Золотой мяч ФИФА».

В результате Международная футбольная ассоциация учредила свою награду под названием The Best FIFA, первым обладателем которой в январе стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он же удостоился и Золотого мяча-2016 от France Football.