Забив гол в ворота Буффона, 18-летний нападающий "Монако" установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе, который стал автором гола во вчерашнем матче с "Ювентусом", установил рекорд Лиги чемпионов. Мбаппе является самым молодым игроком в истории, который отличился забитым мячом в полуфинале турнира.

Во время матча 1/2 финала "Ювентус" - "Монако" (2:1) юный француз забил единственный гол за монегасков.

На момент гола талантливому форварду исполнилось 18 лет и 140 дней, сообщает Opta Sports.

Предыдущий рекорд принадлежал игроку итальянского "Интера" Обафеми Мартинсу, который отличился в полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Милана" в сезоне-2002/03 в возрасте 18 лет и 197 дней.

Мбаппе также стал единственным футболистом, забившим Джанлуиджи Буффону в нынешнем плей-офф. Отметим, что разница в возрасте между этими игроками - больше 20 лет.

Напомним, "Ювентус" стал первым участником финала Лиги чемпионов. Второй финалист определится сегодня вечером во встрече "Атлетико" и "Реала".