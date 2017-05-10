Клуб Романа Зозули остался без главного тренера

Официальный сайт испанского клуба «Бетис» сообщил об отставке главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо после поражения команды в матче 36-го тура чемпионата Испании от «Леганеса» (0:4). Об этом сообщил официальный сайт клуба.

41-летний специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, добыв с ней 7 побед. Пока что неизвестно, кто сменит Виктора Санчеса на посту главного тренера «Бетиса».

Одним из игроков "Бетиса" является нападающий сборной Украины Роман Зозуля, который, согласно решению ФИФА, не имеет права получать игровую практику в испанском чемпионате.