ФИФА проведет расследование по поводу самого дорогого трансфера за историю футбола

Международная футбольная федерация (ФИФА) расследует трансфер французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в ФИФА. Информация о сделке была запрошена федерацией несколько недель назад.

В августе 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за Погба 105 миллионов евро, что стало мировым трансферным рекордом.

Кроме того, английское издание Daily Mail провело расследование и выяснило, что заработок агента футболиста Мино Райолы на этом трансфере составил 41 миллион фунтов.