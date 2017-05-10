ФИФА проведет расследование по поводу самого дорогого трансфера за историю футбола
12:27, 10 мая 2017Футбол
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В прошлом году переход француза Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" обошелся английскому клубу в 105 миллионов евро.
Трансфер Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" стал объектом расследования ФИФА / manutd.com
Международная футбольная федерация (ФИФА) расследует трансфер французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в ФИФА. Информация о сделке была запрошена федерацией несколько недель назад.
В августе 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за Погба 105 миллионов евро, что стало мировым трансферным рекордом.
Кроме того, английское издание Daily Mail провело расследование и выяснило, что заработок агента футболиста Мино Райолы на этом трансфере составил 41 миллион фунтов.
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