Туринский "Ювентус" стал первым участником финала Лиги чемпионов-2016/17

В Турине состоялся ответный поединок полуфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Итальянский "Ювентус" и во второй встрече обыграл французский "Монако", на этот раз со счетом 2:1, сообщает uefa.com. Напомним, что в первом матче в Монте-Карло итальянский клуб выиграл - 2:0.

Второй поединок начался с атак французской команды, но "Ювентус" классно контратаковал и открыл счет на 33-й минуте. После передачи Дани Алвеса форвард туринцев Марио Манджукич пробил головой - 1:0. На 45-й минуте уже сам Дани Алвес забил превосходным ударом из-за пределов штрафной площади. 2:0 - после первого тайма.

Во второй половине встречи гостям удалось распечатать ворота "Ювентуса". 18-летний Килиан Мбаппе забил в ворота Джанлуиджи Буффона. Таким образом прервалась "сухая" серия "Ювентуса" в Лиге чемпионов, которая длилась 690 минут.

Победив со счетом 2:1, "Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов.

Завтра состоится еще один полуфинальный поединок - "Атлетико" - "Реал".