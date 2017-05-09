Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка во второй раз стал отцом
В семье экс-игрока "Днепра" пополнение.
Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка сообщил о пополнении в семье.
На своей странице в Instagram Коноплянка опубликовал фото с новорожденным ребенком, пол которого пока неизвестен.
Это второй ребенок в семье экс-игрока "Днепра". В сентябре 2015 года супруга Коноплянки Виктория подарила футболисту дочь, которую назвали Златой.
Если на семейном фронте у Коноплянки полная гармония, то в карьере Евгения наступил период неопределенности. "Шальке" обязан выкупить украинца у "Севильи", но немецкий клуб не планирует оставлять полузащитника. Главным претендентом на подписание Коноплянки считается гранд турецкой Суперлиги "Фенербахче", якобы предлагающий за лидера сборной Украины 10 миллионов евро.
Во всех турнирах в текущем сезоне Евгений Коноплянка провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативных передач.