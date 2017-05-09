Главным тренером сборной Голландии по футболу назначен Дик Адвокат
12:12, 09 мая 2017Футбол
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Также в тренерский штаб сборной вошел экс-футболист «Милана» Руд Гуллит.
Дик Адвокат в третий раз возглавил сборную Голландии / chelseablues.ru
Королевский футбольный союз Нидерландов официально объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.
Им стал Дик Адвокат, который в этом сезоне возглавлял турецкий «Фенербахче».
Также в тренерский штаб сборной вошел бывший игрок «Милана» и «Челси» Руд Гуллит.
69-летний Адвокат работал со сборной Голландии 5 раз, 3 из них – в качестве ассистента.
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