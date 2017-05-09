Главным тренером сборной Голландии по футболу назначен Дик Адвокат

Королевский футбольный союз Нидерландов официально объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.

Им стал Дик Адвокат, который в этом сезоне возглавлял турецкий «Фенербахче».

Также в тренерский штаб сборной вошел бывший игрок «Милана» и «Челси» Руд Гуллит.

69-летний Адвокат работал со сборной Голландии 5 раз, 3 из них – в качестве ассистента.