Луческу по окончании сезона будет уволен с поста главного тренера "Зенита"
22:57, 08 мая 2017Футбол
1865
Руководство петербургского клуба недовольно результатами команды.
Луческу продержится в "Зените" не больше года / УНИАН
Поражение российского «Зенита» от «Терека» (0:1), обеспечившее чемпионский титул московскому «Спартаку», поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера питерской команды.
71-летний румынский специалист доведет сезон во главе "Зенита" до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Читайте такжеТакого не было за все 13 лет в Украине - Мирча Луческу в шоке от газона на новом стадионе в Петербурге По данным источника, место Луческу займет другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.
Напомним, Мирча Луческу возглавил петербургский клуб летом 2016 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter