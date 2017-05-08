Луческу по окончании сезона будет уволен с поста главного тренера "Зенита"

Поражение российского «Зенита» от «Терека» (0:1), обеспечившее чемпионский титул московскому «Спартаку», поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера питерской команды.

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе "Зенита" до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Читайте такжеТакого не было за все 13 лет в Украине - Мирча Луческу в шоке от газона на новом стадионе в Петербурге По данным источника, место Луческу займет другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

Напомним, Мирча Луческу возглавил петербургский клуб летом 2016 года.