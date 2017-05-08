Такого не было за все 13 лет в Украине - Мирча Луческу в шоке от газона на новом стадионе в Петербурге

20:22, 08 мая 2017
Футбол
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"Это далеко не Полтава", - лейтмотив слов Мирчи Луческу по поводу увиденного на арене стоимостью почти 1,5 миллиарда долларов.

Так сегодня выглядит поле стадиона

Футбольное поле на построенном недавно стадионе "Санкт-Петербург-Арена" находится в худшем состоянии, чем у любого украинского клуба ранней весной или поздней осенью, отметил главный тренер российского ФК "Зенит" Мирча Луческу.

В очередном туре российской премьер-лиги команда Луческу уступила со счетом 0:1 в домашнем матче "Тереку" из Грозного. На послематчевой пресс-конференции Луческу подверг острой критике состояние газона на стадионе своего клуба. 

"Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды в Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все 13 лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у "Полтавы", ни у кого", – приводит слова Мирчи Луческу официальный сайт "Зенита".

Матч с "Тереком" стал для петербургского клуба вторым на стадионе "Санкт-Петербург-Арена", построенном специально для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

По разным данным стоимость строительства стадиона составила от 1,1 до 1,4 миллиарда долларов США. 

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Теги: #футбол#Россия#Санкт-Петербург