С луцкой "Волыни" должны снять шесть очков согласно решению ФИФА

Украинская Премьер-лига получила письмо от ФИФА с указанием снять с луцкой "Волыни" шесть очков, если она не выплатит долг экс-игроку команды Саше Стевичу. Об этом сообщила Sport Arena.

УПЛ пока что не сняла с "Волыни" очки, поскольку Стевич дал клубу время до 10 мая. Если лучане за этот срок так и не выплатят задолженность, то решение ФИФА вступит в силу.

По некоторым данным, клуб имеет долг в выплате зарплаты сербскому футболисту около 70-ти тысяч долларов

Стевич отыграл за "Волынь" три сезона — с 2010-го по 2013-й (44 матча, 3 гола). В 2016 году он завершил карьеру игрока и получил тренерскую лицензию.

Если с "Волыни" будет снято шесть очков, то она лишится даже теоретических шансов на сохранение прописки в УПЛ.