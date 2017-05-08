"Реал" договорился о трансфере 16-летнего вундеркинда, вырвав его из-под носа у "Барселоны"

16-летний футбольный вундеркинд из Бразилии Винисиус Жуниор дал согласие на переход в мадридский «Реал», отказав «Барселоне», сообщает бразильское издание Globoesporte.

Футбольный клуб "Реал" заплатит за приобретение 16-летнего таланта, выступающего в клубе "Фламенго", более 60 миллионов евро.

Основная сумма трансфера юного бразильца – 45 миллионов евро, что на 20 миллионов больше предложения «Барселоны». Если учитывать все бонусы, то «Реал» заплатит 61 миллион евро.

Переход футболиста в мадридскую команду осуществится не раньше лета 2018 года, когда Винисиус отпразднует свое совершеннолетие.

Винисиус Жуниор считается одним из самых талантливых футболистов Бразилии. На родине его называют "новым Неймаром". Он может играть на трех позициях в линии атаки, но комфортнее всего чувствует себя на левом фланге.

Винисиус Жуниор выиграл чемпионат Южной Америки для футболистов не старше 17 лет в составе сборной Бразилии. Также Жуниор стал лучшим бомбардиром данного турнира, записав на свой счет семь забитых мячей.