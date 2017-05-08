В УПЛ за последние полгода не было ни одного нечестного матча - глава Комитета ФФУ итальянец Баранка

Глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка рассказал о ситуации с договорными матчами в украинском футболе.

«В Премьер-лиге за последние полгода не было зафиксировано ни одного нечестного матча. Очищение высшего дивизиона – одно из наших достижений, то, чем уже можно гордиться.

Куда меньше подозрительных матчей и в низших взрослых лигах. Большие проблемы в юношеских турнирах и товарищеских матчах – но, повторюсь, эти дела можно отслеживать, мы регулярно это делаем и изобличаем нечестные матчи.

Был период, когда мы были очень обеспокоены происходящим в вашем чемпионате. Но мне импонирует, что украинцы быстро осознали масштабы проблемы и принялись с ней бороться.

Создание такого комитета в его нынешнем составе, приглашение людей из ведущих футбольных лиг – это подтверждение серьезности намерений ФФУ. Украина как бы показывает миру, что объявила борьбу договорным играм, и это прозрачно, серьезно и навсегда», – сказал Франческо Баранка в интервью Sport Arena.