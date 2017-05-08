Экс-игрок "Динамо" Олег Гусев может стать одноклубником Евгения Шахова в Греции

Экс-полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Гусев вскоре может оказаться в греческом ПАОКе, сообщает "Динамомания". В клубе ПАОК успешно выступает бывший игрок «Днепра» Евгений Шахов, и команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гусев может перейти в один из клубов MLS, однако сегодня в США и Канаде закрывается трансферное окно, поэтому можно констатировать, что на данном этапе североамериканский вариант продолжения карьеры отпадает.

Команда ПАОК на выходных выиграла Кубок Греции, обыграв в финале АЕК. В составе ПАОКа обладателем трофея стал 26-летний украинец Евгений Шахов.