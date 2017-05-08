Экс-игрок "Динамо" Олег Гусев может стать одноклубником Евгения Шахова в Греции
15:10, 08 мая 2017Футбол
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Экс-футболист "Динамо", оставшийся без клуба, может продолжить карьеру в клубе ПАОК.
Олег Гусев пока не собирается завершать карьеру / fcdynamo.kiev.ua
Экс-полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Гусев вскоре может оказаться в греческом ПАОКе, сообщает "Динамомания". В клубе ПАОК успешно выступает бывший игрок «Днепра» Евгений Шахов, и команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Гусев может перейти в один из клубов MLS, однако сегодня в США и Канаде закрывается трансферное окно, поэтому можно констатировать, что на данном этапе североамериканский вариант продолжения карьеры отпадает.
Команда ПАОК на выходных выиграла Кубок Греции, обыграв в финале АЕК. В составе ПАОКа обладателем трофея стал 26-летний украинец Евгений Шахов.
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